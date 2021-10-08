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Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lviv'de Türkoloji bölümü öğrencileriyle bir araya geldi

AA / Talha Yavuz - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lviv'de Türkoloji bölümü öğrencileriyle bir araya geldi

Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lviv İvan Franko Ulusal Üniversitesi Doğu Dilleri Bölümü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Dalı öğretim görevlileri ve öğrencileriyle bir araya geldi.

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lviv İvan Franko Ulusal Üniversitesi Doğu Dilleri Bölümü Türk Dili Ve Edebiyatı Ana Dalı öğretim görevlileri ve öğrencileriyle bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Ukrayna'nın en köklü yüksek öğrenim kurumlarından birinde Türk Dili ve Edebiyatı öğrencileriyle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'nın eski Ankara Büyükelçisi Andriy Sibiha ve yeni Büyükelçi Vasıl Bodnar'ın bu okul mezunu olmasından ötürü üniversitenin ayrı bir önemi bulunduğunu belirtti.

İki ülke ilişkilerinin her alanda geliştiğine buna eğitimin de dahil olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, Ukrayna'da Türkçeye yoğun ilginin artığını gördüklerini vurguladı.

Çavuşoğlu, bugün Ukrayna'da 6 üniversitede Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde 8 okutmanla Türkçe eğitimine destek verdiklerini belirtti.

Türkiye'de de Ukrayna dili ve kültürüne olan ilginin her geçen günün arttığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "İstanbul Üniversitesinde bir bölüm var ve şimdi Ankara Üniversitesinde de değerlendiriliyor." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasının ardından öğrencilerle bir süre sohbet etti. Daha sonra öğrenciler, yaptıkları sunum eşliğinde "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü söyledi.

AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri
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