Son dakika haberi... Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, İspanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri ile görüştü
AA / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanlığı Devlet Sekreteri Juan Gonzalez-Barba ile görüştü.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanlığı Devlet Sekreteri Juan Gonzalez-Barba ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Önal'ın Gonzalez-Barba ile Ankara'da yaptığı görüşmede, Doğu Akdeniz, Kıbrıs meselesi ve Suriye dahil bölgesel konular ile NATO bünyesindeki iş birliğinin ele alındığı bildirildi.
AA / Fuat Kabakcı - Son Dakika Haberleri
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