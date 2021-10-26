Son dakika haberi... Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, İspanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri ile görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, İspanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri ile görüştü

AA / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, İspanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri ile görüştü

Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanlığı Devlet Sekreteri Juan Gonzalez-Barba ile görüştü.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanlığı Devlet Sekreteri Juan Gonzalez-Barba ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Önal'ın Gonzalez-Barba ile Ankara'da yaptığı görüşmede, Doğu Akdeniz, Kıbrıs meselesi ve Suriye dahil bölgesel konular ile NATO bünyesindeki iş birliğinin ele alındığı bildirildi.

AA / Fuat Kabakcı - Son Dakika Haberleri
Son Dakika! Büyükelçiler Osman Kavala çağrısında geri adım attı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk tepki geldi: Olumlu karşılıyoruz

Son Dakika! Büyükelçiler Osman Kavala çağrısında geri adım attı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk tepki geldi: Olumlu karşılıyoruz

 BM'den Sudan'daki darbe girişimine sert kınama

BM'den Sudan'daki darbe girişimine sert kınama

 Son dakika gündem: Sudan'da askerler radyo ve televizyon çalışanlarını gözaltına aldı

Son dakika gündem: Sudan'da askerler radyo ve televizyon çalışanlarını gözaltına aldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title