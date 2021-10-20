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Son dakika haberi | Dicle Üniversitesi öğrencileri köy çocuklarıyla bir araya geldi

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Dicle Üniversitesi öğrencileri köy çocuklarıyla bir araya geldi

Son dakika haber... Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri, köy çocuklarıyla bir araya geldi.

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri, köy çocuklarıyla bir araya geldi.

Hazro ilçesinin bazı köylerini ziyaret eden öğrenciler, salgın sürecinin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini kaldırmak, moral ve motivasyonlarına ivme kazandırmak amacıyla sosyal etkinlik yaptı.

Öğrencilerden Ömer Faruk Cengiz, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Çocukları mutlu edip ve eğitimin önemine teşvik etmeyi amaçladıklarını dile getiren Cengiz, "Daha önce arkadaşlarla Batman ve Diyarbakır'daki köylerde bir araya geldiğimiz çocuklarla çeşitli sosyal aktiviteler gerçekleştirdik. Sürenbağ İlköğretim Okulundaki öğrencileri de ziyaret ederek kırtasiye malzemeleri ve okuma kitapları hediye ettik. Etkinliklerimizi sürdüreceğiz."

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri
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