Son dakika haberi: Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Denizli'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında geçen hafta yapılan operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların oturdukları yerlerde çeşitli cins ve miktarlarda uyuşturucu ve hap ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.???????

???????

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri
Bakan Soylu terörle mücadelede son noktayı bu sözlerle anlattı: Tunceli'de 21 terörist kaldı, 4'ünün yürüyecek hali yok

Bakan Soylu terörle mücadelede son noktayı bu sözlerle anlattı: Tunceli'de 21 terörist kaldı, 4'ünün yürüyecek hali yok
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title