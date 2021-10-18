Son dakika haberi! Denizli'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haberi! Denizli'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Denizli'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberi... Denizli'de tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli noktalarda izinsiz kazı yaptığı öne sürülen kişilere ait 4 eve operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramalarda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tasın yanı sıra kaçak kazılarda kullanılan dedektör, yer altı görüntüleme cihazı ile bir harita ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 zanlı, işlemler için emniyete götürüldü.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri
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