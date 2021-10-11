Denizli'de DHKP-C'ye yönelik operasyonda 1 kişi yakalandı - Haberler
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Denizli'de DHKP-C'ye yönelik operasyonda 1 kişi yakalandı

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizli'de DHKP-C'ye yönelik operasyonda 1 kişi yakalandı

Denizli'de terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca DHKP-C'ye ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri
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