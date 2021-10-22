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Son dakika haberi! Denizli'de FETÖ'cülere operasyon; 15 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Denizli'de FETÖ'cülere operasyon; 15 tutuklama

Son dakika haberi: DENİZLİ'de, FETÖ üyesi olmak ve örgüte yardım etmek suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'de, FETÖ üyesi olmak ve örgüte yardım etmek suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Adliye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalama emri ile aranan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, yakalanarak gözaltına alınan 16 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 15'i tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Son Dakika Haberleri
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