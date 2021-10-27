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Son dakika haberleri! Evinde bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Denizli'nin Pamukkale ilçesinde evinde boğazından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde evinde boğazından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'ta bulunan bir apartın birinci katında yaşayan Şebnem Şirin'in (25) evinden bağrışma sesleri duyan ve evden çıkan bir kişinin otomobiliyle uzaklaştığını gören komşuları, polise ihbarda bulundu.

Polis ve sağlık ekipleri, evin salonunda boğazından bıçaklanmış halde yatan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinden otomobille kaçtığı öne sürülen kadının erkek arkadaşı F.K (25), polis ekipleri tarafından Saltak Caddesi'nde gözaltına alındı.

Son dakika haberleri! Evinde bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! Evinde bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! Evinde bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! Evinde bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! Evinde bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! Evinde bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! Evinde bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! Evinde bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! Evinde bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri
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