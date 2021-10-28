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Son dakika haberi: DEAŞ saldırısının ardından Diyale Emniyet Müdürü görevden alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: DEAŞ saldırısının ardından Diyale Emniyet Müdürü görevden alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Irak'ın Diyale vilayetine bağlı el-Mikdadiye ilçesinde geçtiğimiz salı günü terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırının ardından Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Diyale Emniyet Müdürünü görevden alırken, saldırıların yaşandığı el-Mikdadiye ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Irak'ın Diyale vilayetine bağlı el-Mikdadiye ilçesinde geçtiğimiz salı günü terör örgütü Deaş tarafından düzenlenen saldırının ardından Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Diyale Emniyet Müdürünü görevden alırken, saldırıların yaşandığı el-Mikdadiye ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Irak'ın Diyale vilayetine bağlı el-Mikdadiye ilçesinde geçtiğimiz Salı günü terör örgütü DEAŞ tarafından saldırı düzenlenmiş, 14 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Diyale Emniyet Müdürü Hamit Halil el-Şımmeri'yi görevden alırken, saldırıların yaşandığı el-Mikdadiye ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Şii nüfusun yoğun olduğu bölgede meydana gelen saldırı sonrası çevredeki Sünni köylerine intikam saldırısı düzenlendiği ileri sürülmüş, İntikam saldırılarında 7 kişinin öldürüldüğü ve çok sayıda evin ateşe verildiği iddia edilmişti. Irak hükümeti ise bu iddiaları yalanlamıştı.

El-Mikdadiye ilçesinde meydana gelen saldırıların ardından 170 aile evlerini terk ederek, Diyale merkezine kaçmıştı. - ERBİL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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