Son dakika haberi! DEAŞ'ın Afganistan'da Şii camisine düzenlediği saldırıya ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri
AA / Fatımiyye Camisi - Haberler | Güncel
Son dakika haberine göre 2 DEAŞ intihar bombacısının Şiilere ait Fatımiyye Camisi'ne saldırısı sonucu 47 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
2 Deaş intihar bombacısının Şiilere ait Fatımiyye Camisi'ne saldırısı sonucu 47 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.