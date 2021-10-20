Son dakika haberi! DEAŞ'ın Afganistan'da Şii camisine düzenlediği saldırıya ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri - Haberler
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Son dakika haberi! DEAŞ'ın Afganistan'da Şii camisine düzenlediği saldırıya ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri

AA / Fatımiyye Camisi - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre 2 DEAŞ intihar bombacısının Şiilere ait Fatımiyye Camisi'ne saldırısı sonucu 47 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

2 Deaş intihar bombacısının Şiilere ait Fatımiyye Camisi'ne saldırısı sonucu 47 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Son dakika haberi! DEAŞ'ın Afganistan'da Şii camisine düzenlediği saldırıya ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri

Son dakika haberi! DEAŞ'ın Afganistan'da Şii camisine düzenlediği saldırıya ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri

Son dakika haberi! DEAŞ'ın Afganistan'da Şii camisine düzenlediği saldırıya ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri

Son dakika haberi! DEAŞ'ın Afganistan'da Şii camisine düzenlediği saldırıya ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri
AA / Fatımiyye Camisi - Son Dakika Haberleri
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