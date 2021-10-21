Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke genelinde devam eden 90 adet içme suyu projesiyle 18 milyon nüfusu daha, yıllık ilave 1,8 milyar metreküp içme suyuna...
AA / Berin Alpaslan Gökçe - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke genelinde devam eden 90 adet içme suyu projesiyle 18 milyon nüfusu daha, yıllık ilave 1,8 milyar metreküp içme suyuna kavuşturacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke genelinde devam eden 90 adet içme suyu projesiyle 18 milyon nüfusu daha, yıllık ilave 1,8 milyar metreküp içme suyuna kavuşturacağız."
AA / Berin Alpaslan Gökçe - Son Dakika Haberleri