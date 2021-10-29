Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti (1)
AA / Osman Baytürk - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü Anıtkabir'den görüntüler Devlet erkanının aslanlı yoldan yürümesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mozoleye çelenk bırakması Saygı duruşuANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü
Anıtkabir'den görüntüler
Devlet erkanının aslanlı yoldan yürümesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mozoleye çelenk bırakması
Saygı duruşu
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. (1)