Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti (1) - Haberler
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti (1)

AA / Osman Baytürk - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü Anıtkabir'den görüntüler Devlet erkanının aslanlı yoldan yürümesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mozoleye çelenk bırakması Saygı duruşuANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü

Anıtkabir'den görüntüler

Devlet erkanının aslanlı yoldan yürümesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mozoleye çelenk bırakması

Saygı duruşu

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. (1)

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti (1)

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti (1)

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti (1)

AA / Osman Baytürk - Son Dakika Haberleri
Cumhuriyet 98 yaşında

Cumhuriyet 98 yaşında

 Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine 'Ekonomi' vurgulu not

Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine "Ekonomi" vurgulu not

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuştu: (3)
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