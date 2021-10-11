Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'nin kuzeyi) Buralardan kaynaklanan tehditleri, ya oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla...
AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'nin kuzeyi) Buralardan kaynaklanan tehditleri, ya oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Suriye'nin kuzeyi) Buralardan kaynaklanan tehditleri, ya oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız."
AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri