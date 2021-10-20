Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya'dan ayrıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya'daki temaslarını tamamlayarak özel uçak "TUR" ile TSİ 17.25'te başkent Abuja'dan ayrıldı.

Erdoğan, Abuja Uluslararası Nnamdi Azikiwe Havalimanı'ndan Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffery Onyeama, Federal Başkent Bölgesi Bakanı Muhammad Musa Bello, Nijerya'nın Ankara Büyükelçisi İsmail Yusuf Abba ve Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar tarafından uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Abuja'dan ayrıldı.