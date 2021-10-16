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Son dakika haberi: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MERKEL İLE GÖRÜŞTÜ-

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: (Görüşmeden görüntüyle)Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Hüseyin ÇAKMAK - İbrahim MAŞE - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Huber Köşkü'nde görüştü.

(Görüşmeden görüntüyle)

Haber -Kamera: Alper KORKMAZ - Hüseyin ÇAKMAK - İbrahim MAŞE - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Huber Köşkü'nde görüştü.

Erdoğan ile Merkel görüşme için saat 12.00 sıralarında Sarıyer'deki Huber Köşkü'ne geldi. Erdoğan ile golf aracına binen Merkel, köşkün sahil kısmındaki alana geldi. Golf aracını Erdoğan kullandı. Türkiye ve Almanya bayrağının yanında duran iki lider, burada bekleyen yerli ve yabancı çok sayıda gazeteciyi selamladı. Daha sonra iki lider, görüşme için köşkün içine geçti.

Son dakika haberi: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MERKEL İLE GÖRÜŞTÜ-

Son dakika haberi: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MERKEL İLE GÖRÜŞTÜ-

Son dakika haberi: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MERKEL İLE GÖRÜŞTÜ-

Son dakika haberi: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MERKEL İLE GÖRÜŞTÜ-
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel, yemekte bir araya geldi

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel, yemekte bir araya geldi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

 Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme için Huber Köşkü'ne geldi

Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme için Huber Köşkü'ne geldi
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