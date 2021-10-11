Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "MEB Mesleki Teknik Eğitim Ar-Ge Merkezi'nde öğretmenlerimize ve personele yönelik geliştirilen Kovid-19 hızlı antijen test...
AA / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "MEB Mesleki Teknik Eğitim Ar-Ge Merkezi'nde öğretmenlerimize ve personele yönelik geliştirilen Kovid-19 hızlı antijen test kitinde üretim aşamasına geldik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "MEB Mesleki Teknik Eğitim Ar-Ge Merkezi'nde öğretmenlerimize ve personele yönelik geliştirilen Kovid-19 hızlı antijen test kitinde üretim aşamasına geldik."
AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri