Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

ROMA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili temaslarını sürdürüyor. ABD Başkanı Joe Biden ile yaklaşık 1 saat 5 dakika görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi için Nuvola Kongre Merkezi'ndeİtalya Başbakanı Draghi, zirve öncesi liderleri karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi için Nuvola Kongre Merkezi'ndeİtalya Başbakanı Draghi, zirve öncesi liderleri karşıladı

 Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya gitti

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya gitti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet

Çok Okunan Haberler

title