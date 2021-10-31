Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

ROMA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili temaslarını sürdürüyor. ABD Başkanı Joe Biden ile yaklaşık 1 saat 5 dakika görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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