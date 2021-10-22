Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Büyük bir sağlık krizi karşısında Afrika halkları yalnız bırakılmış, salgınla mücadelelerinde sadra şifa olacak... - Haberler
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Büyük bir sağlık krizi karşısında Afrika halkları yalnız bırakılmış, salgınla mücadelelerinde sadra şifa olacak...

AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Büyük bir sağlık krizi karşısında Afrika halkları yalnız bırakılmış, salgınla mücadelelerinde sadra şifa olacak hiçbir katkı alamamışlardır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Büyük bir sağlık krizi karşısında Afrika halkları yalnız bırakılmış, salgınla mücadelelerinde sadra şifa olacak hiçbir katkı alamamışlardır"

AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tıbbi teçhizat ve malzeme desteğinde bulunduğumuz devletler arasında 44 Afrika ülkesi de yer alıyor.'

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tıbbi teçhizat ve malzeme desteğinde bulunduğumuz devletler arasında 44 Afrika ülkesi de yer alıyor."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bölgeyle (Afrika) ticaretimiz 2020 yılı sonunda 25,3 milyar dolara yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgeyle (Afrika) ticaretimiz 2020 yılı sonunda 25,3 milyar dolara yükseldi.
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