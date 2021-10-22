Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Büyük bir sağlık krizi karşısında Afrika halkları yalnız bırakılmış, salgınla mücadelelerinde sadra şifa olacak...
AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Büyük bir sağlık krizi karşısında Afrika halkları yalnız bırakılmış, salgınla mücadelelerinde sadra şifa olacak hiçbir katkı alamamışlardır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Büyük bir sağlık krizi karşısında Afrika halkları yalnız bırakılmış, salgınla mücadelelerinde sadra şifa olacak hiçbir katkı alamamışlardır"
AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri