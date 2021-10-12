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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini selamlayan vatandaşlarla sohbet etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini selamlayan vatandaşlarla sohbet etti

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cenaze için geldiği camiden ayrıldığı sırada kendisini selamlayan vatandaşları görünce, makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti.

İSTANBUL (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cenaze için geldiği camiden ayrıldığı sırada kendisini selamlayan vatandaşları görünce, makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sohbet eden vatandaşlar Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde düzenlenen, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma'nın cenaze törenine katıldı. Cenazenin ardından camiden ayrıldığı esnada vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracını görerek selamladı. Kendisini selamlayan vatandaşları gören Erdoğan aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar, kendileriyle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sohbet eden Fatma Balcı, "Benim evim caminin yanında. Cumhurbaşkanımız çok büyük bir cami yaptı buraya. Bu çevredeki tüm siteler onun sayesinde yenilendi. Kendisine saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Az önce de olduğu gibi onu gören Lazı, Kürd'ü, herkes yoluna çıkıyor. Cumhurbaşkanımız burada emin ellerde geziyor" dedi.

Selahattin İrtem ise, "Cumhurbaşkanımızın konvoyunu görünce yanına giderek durdurdum. Kendisi de sağ olsun bizi kırmayarak ikinci defa durdu. Allah ondan razı olsun" diye konuştu.

(Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik/İHA)

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini selamlayan vatandaşlarla sohbet etti

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini selamlayan vatandaşlarla sohbet etti

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini selamlayan vatandaşlarla sohbet etti

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini selamlayan vatandaşlarla sohbet etti

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini selamlayan vatandaşlarla sohbet etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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