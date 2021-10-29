Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'un fethinden beri şehre vurduğumuz mühürlerin son halkası AKM, ülkemizin kültür-sanat nabzının attığı yer olarak... - Haberler
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'un fethinden beri şehre vurduğumuz mühürlerin son halkası AKM, ülkemizin kültür-sanat nabzının attığı yer olarak...

AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'un fethinden beri şehre vurduğumuz mühürlerin son halkası AKM, ülkemizin kültür-sanat nabzının attığı yer olarak asırlar boyunca ayakta kalacaktır.

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İstanbul'un fethinden beri şehre vurduğumuz mühürlerin son halkası Akm, ülkemizin kültür-sanat nabzının attığı yer olarak asırlar boyunca ayakta kalacaktır."

AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri
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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu: (3)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu: (2)

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