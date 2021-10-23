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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir Valiliğini ziyaret etti

AA / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir Valiliğini ziyaret etti

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Valiliğine ziyarette bulundu.

ESKİŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Valiliğine ziyarette bulundu.

Valilik girişinde tören mangasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Erol Ayyıldız tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyarette valilik özel defterini imzalayarak Vali Ayyıldız'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri
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