Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyonun yüzde 20'nin altında olduğu dönemde yüzde 30'lar düzeyindeki artışlarla, çalışanın, üretenin, sabit gelirlinin...
AA / Sefa Şahin - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyonun yüzde 20'nin altında olduğu dönemde yüzde 30'lar düzeyindeki artışlarla, çalışanın, üretenin, sabit gelirlinin yanında olduğumuzu ortaya koyduk"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyonun yüzde 20'nin altında olduğu dönemde yüzde 30'lar düzeyindeki artışlarla, çalışanın, üretenin, sabit gelirlinin yanında olduğumuzu ortaya koyduk"
AA / Sefa Şahin - Son Dakika Haberleri
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın dört bir yanında enerji fiyatlarının iki katından beş katına kadar arttığı bir dönemde vatandaşımızı korumak için...
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