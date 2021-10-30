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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüştü.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile görüştü

ROMA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da "Küresel Ekonomi" ve "Küresel Sağlık" konulu ilk oturumun ardından başladığı ikili görüşmelere devam ediyor. Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile gerçekleştirdiği görüşmelerden sonra Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile görüştü

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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