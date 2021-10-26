Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit asker Yalman'ın ailesine başsağlığı
AA / Enes Kaplan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Yıldırım harekat bölgesinde şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Yıldırım harekat bölgesinde şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Pençe Yıldırım harekat bölgesinde el yapımı patlayıcının infilakı sonucu şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Yalman'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
AA / Enes Kaplan - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Halk Müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nu telefonla arayarak eşi Fatma Eroğlu'nun vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.
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