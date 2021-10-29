Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizi kuranlara borcumuzu 2023 hedeflerimizi ortaya koyarak ve bunları gerçekleştirmek için gece gündüz çalışarak...

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'un fethinden beri şehre vurduğumuz mühürlerin son halkası AKM, ülkemizin kültür-sanat nabzının attığı yer olarak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada (AKM) yürütülecek her kültür sanat faaliyeti büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda kendi alanında atılmış bir adım...