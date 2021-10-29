Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizi kuranlara borcumuzu 2023 hedeflerimizi ortaya koyarak ve bunları gerçekleştirmek için gece gündüz çalışarak... - Haberler
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizi kuranlara borcumuzu 2023 hedeflerimizi ortaya koyarak ve bunları gerçekleştirmek için gece gündüz çalışarak...

AA / Kaan Bozdoğan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizi kuranlara borcumuzu 2023 hedeflerimizi ortaya koyarak ve bunları gerçekleştirmek için gece gündüz çalışarak ödemenin gayreti içerisindeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizi kuranlara borcumuzu 2023 hedeflerimizi ortaya koyarak ve bunları gerçekleştirmek için gece gündüz çalışarak ödemenin gayreti içerisindeyiz."

AA / Kaan Bozdoğan - Son Dakika Haberleri
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