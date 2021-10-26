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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da

Son dakika dünya haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Azerbaycan'a geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Azerbaycan'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Füzuli Uluslararası Havalimanı açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile İletişim Başkanı Fahrettin Altın ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.


Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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