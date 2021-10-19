Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupalı siyasetçiler toplumu kanser hücresi gibi saran İslam düşmanlığı ile mücadele yerine bunu istismar etmenin, siyasi...
AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupalı siyasetçiler toplumu kanser hücresi gibi saran İslam düşmanlığı ile mücadele yerine bunu istismar etmenin, siyasi ranta çevirmenin hesabını yapıyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupalı siyasetçiler toplumu kanser hücresi gibi saran İslam düşmanlığı ile mücadele yerine bunu istismar etmenin, siyasi ranta çevirmenin hesabını yapıyor"
AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Son Dakika Haberleri