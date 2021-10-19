Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupalı siyasetçiler toplumu kanser hücresi gibi saran İslam düşmanlığı ile mücadele yerine bunu istismar etmenin, siyasi... - Haberler
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupalı siyasetçiler toplumu kanser hücresi gibi saran İslam düşmanlığı ile mücadele yerine bunu istismar etmenin, siyasi...

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupalı siyasetçiler toplumu kanser hücresi gibi saran İslam düşmanlığı ile mücadele yerine bunu istismar etmenin, siyasi ranta çevirmenin hesabını yapıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupalı siyasetçiler toplumu kanser hücresi gibi saran İslam düşmanlığı ile mücadele yerine bunu istismar etmenin, siyasi ranta çevirmenin hesabını yapıyor"

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İslam aleminin söz hakkının olmadığı, Afrika, Latin Amerika ve Güney Asya'nın taleplerinin dikkate alınmadığı halihazırdaki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam aleminin söz hakkının olmadığı, Afrika, Latin Amerika ve Güney Asya'nın taleplerinin dikkate alınmadığı halihazırdaki...

 ABD Dışişleri Bakanlığı: Pentagon ile Türkiye arasında F-35 ihtilafının çözümü için istişareler yürütülüyor

ABD Dışişleri Bakanlığı: Pentagon ile Türkiye arasında F-35 ihtilafının çözümü için istişareler yürütülüyor
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