Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katıldı (3)
Gelen son dakika haberlerine göre Ankara Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışı yapması ve kurdele kesmesi Ağaç dikimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millet bahçesini incelemesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Atatürk Kültür Merkezi Millet...
ANKARA (AA) - Ankara Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi Açılış Töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışı yapması ve kurdele kesmesi
Ağaç dikimi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millet bahçesini incelemesi
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katıldı. (3)