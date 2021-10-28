Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katıldı (3) - Haberler
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katıldı (3)

AA - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Ankara Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışı yapması ve kurdele kesmesi Ağaç dikimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millet bahçesini incelemesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Atatürk Kültür Merkezi Millet...

ANKARA (AA) - Ankara Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi Açılış Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışı yapması ve kurdele kesmesi

Ağaç dikimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millet bahçesini incelemesi

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katıldı. (3)

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katıldı (3)

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katıldı (3)

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katıldı (3)

AA - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuştu: (3)

 Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuştu: (2)

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuştu: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuştu: (1)
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