Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola'nın daha önce Türkiye'den İHA ve SİHA talepleri olduğunu, bugün de zırhlı taşıyıcılarla ilgili bazı görüşmeler...
AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola'nın daha önce Türkiye'den İHA ve SİHA talepleri olduğunu, bugün de zırhlı taşıyıcılarla ilgili bazı görüşmeler yaptıklarını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola'nın daha önce Türkiye'den İHA ve SİHA talepleri olduğunu, bugün de zırhlı taşıyıcılarla ilgili bazı görüşmeler yaptıklarını bildirdi.
AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Angola ile savunma sanayiinde iş birliği) Bu konularda tutucu değiliz. Her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu söyledik."
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Angola ve Togo'ya Türkiye'den Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaretler olması hasabiyle bu seyahatimiz ayrıca önem...