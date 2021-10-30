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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü

AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü

Son dakika haberleri: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.

Zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'ndeki basına kapalı görüşme 30 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri
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