Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023'te milletimizin teveccühüne bir kez daha nail olarak Mecliste ve Cumhurbaşkanlığında yeniden sorumluluk üstlenmeyi...
AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023'te milletimizin teveccühüne bir kez daha nail olarak Mecliste ve Cumhurbaşkanlığında yeniden sorumluluk üstlenmeyi başaracağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023'te milletimizin teveccühüne bir kez daha nail olarak Mecliste ve Cumhurbaşkanlığında yeniden sorumluluk üstlenmeyi başaracağız."
AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri