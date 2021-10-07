Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2023'te milletimizin teveccühüne bir kez daha nail olarak Mecliste ve Cumhurbaşkanlığında yeniden sorumluluk üstlenmeyi... - Haberler
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023'te milletimizin teveccühüne bir kez daha nail olarak Mecliste ve Cumhurbaşkanlığında yeniden sorumluluk üstlenmeyi...

AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023'te milletimizin teveccühüne bir kez daha nail olarak Mecliste ve Cumhurbaşkanlığında yeniden sorumluluk üstlenmeyi başaracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023'te milletimizin teveccühüne bir kez daha nail olarak Mecliste ve Cumhurbaşkanlığında yeniden sorumluluk üstlenmeyi başaracağız."

AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyonun yüzde 20'nin altında olduğu dönemde yüzde 30'lar düzeyindeki artışlarla, çalışanın, üretenin, sabit gelirlinin...

 Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
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Haber: Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2023'te milletimizin teveccühüne bir kez daha nail olarak Mecliste ve Cumhurbaşkanlığında yeniden sorumluluk üstlenmeyi... - Haberler
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