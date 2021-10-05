Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu - Haberler
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Genel

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu -Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle üniversitelerimizde eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu

-Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle üniversitelerimizde eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız" dedi.

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu - Haberler
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