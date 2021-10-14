Çekirge Operasyonu'nda 24 şüpheli adliyede - Haberler
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Çekirge Operasyonu'nda 24 şüpheli adliyede

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığınca gerçekleştirilen Çekirge Operasyonu'nda emniyette işlemleri tamamlanan 40 şüpheliden 24'ü adliyeye sevk edildi.

ZONGULDAK (İHA) - İçişleri Bakanlığınca gerçekleştirilen Çekirge Operasyonu'nda emniyette işlemleri tamamlanan 40 şüpheliden 24'ü adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre 28 ilde düzenlenen operasyonun Zonguldak ayağındaki hakkında arama kararı çıkartılan 70 şüpheliden 66'sı yakalanarak gözaltına alınmış, 26'sı dün sevk edildiği savcılıkça serbest bırakılmıştı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 40 şüpheliden 3'ü kadın 24 şüpheli sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne getirildi.

Örgüt yöneticisine yardım ettiği öne sürülen hastane personeli ile eczane çalışanları ve usulsüz rapor aldığı öne sürülen şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Çekirge Operasyonu'nda 24 şüpheli adliyede

Çekirge Operasyonu'nda 24 şüpheli adliyede

Çekirge Operasyonu'nda 24 şüpheli adliyede

Çekirge Operasyonu'nda 24 şüpheli adliyede
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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