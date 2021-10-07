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Son dakika haberi | Çayırova'da baca yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Çayırova'da baca yangını

Son dakika haberler: Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bacadan çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

ÇAYIROVA, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bacadan çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Çayırova ilçesine bağlı Adem Yavuz Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bacadan çıkan dumanlar bir anda çevreyi sardı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangında yaralanan olmazken, evde maddi hasar oluştu.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Son dakika haberi | Çayırova'da baca yangını

Son dakika haberi | Çayırova'da baca yangını

Son dakika haberi | Çayırova'da baca yangını

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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