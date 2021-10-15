Son dakika haberleri | 'Casusluk' Operasyonu: Şüphelileri MİT ve emniyetin özel ekibi sorguluyor - Haberler
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Son dakika haberleri | "Casusluk" Operasyonu: Şüphelileri MİT ve emniyetin özel ekibi sorguluyor

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Son dakika haberleri... İSTANBUL ve Antalya'da silahlı eylem arayışında oldukları ve devletin gizli kalması gereken bilgilerini 'Siyasal veya Askeri Casusluk' amacıyla temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüphelinin, MİT ve emniyet ekiplerince oluşturulan özel bir ekip tarafından sorgularının sürdüğü öğrenildi.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL ve Antalya'da silahlı eylem arayışında oldukları ve devletin gizli kalması gereken bilgilerini 'Siyasal veya Askeri Casusluk' amacıyla temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüphelinin,  MİT ve emniyet ekiplerince oluşturulan özel bir ekip tarafından sorgularının sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin gelecek hafta adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı görevlileri, 8 Ekim Cuma günü Antalya ve İstanbul'un Başakşehir, Sarıyer ve Küçükçekmece ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda silahlı eylem arayışında oldukları ve devletin gizli kalması gereken bilgilerini 'Siyasal veya Askeri Casusluk' amacıyla temin ettiklerinin tespit edildiği iddia edilen yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, 1'i susturucu ve lazer tertibatı takılı 3 tabanca, bu tabancalara ait şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyet ve MİT ekiplerince oluşturulan özel bir ekip tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Şüphelilerin gelecek hafta adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.


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