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Son dakika haberi: Cammu Keşmir'deki silahlı çatışmada 5 Hindistan askeri öldü

AA / İdris Sülün - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Cammu Keşmir'deki silahlı çatışmada 5 Hindistan askeri öldü

Son dakika haberlerine göre Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, direnişçilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 5 Hindistan askerinin öldüğü bildirildi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, direnişçilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 5 Hindistan askerinin öldüğü bildirildi.

Yetkililerin verdiği bilgilere göre, son dönemde gerilimin tırmandığı Cammu Keşmir bölgesinde, Hindistan yönetimine karşı savaşan direnişçilerin, çıkan çatışmada, 5 Hindistan askerini öldürdüğü aktarıldı.

Hindistan Ordu Sözcüsü Yarbay Devender Anand, saldırıyı gerçekleştiren direnişçilerin, bölgede bulunduğu yönündeki istihbaratın ardından güney Surankote'deki ormanlık alanın kordona alındığı bilgisini paylaştı.

Sözcü Anand, arama faaliyeti gerçekleştiren 1 tim komutanı ve 4 askeri personelin, açılan ateş sonucu ağır yaralandığını ve kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettiğini açıkladı.

Bölgeye takviye asker ve polis güçlerinin sevk edildiğini belirten Anand, çatışmanın devam ettiğini kaydetti.

Direnişçi gruptan henüz açıklama yapılmadı.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi, halk oylamasına karşı tutum benimserken, Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri
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