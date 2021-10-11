ÇALINTI ARAÇLARLA HIRSIZLIK YAPAN ŞEBEKEYE OPERASYON 34 GÖZALTI

İZMİR (DHA) - İZMİR'de bir hırsızlık şebekesine düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 24 motosiklet ile 14 otomobil ele geçirildi, 34 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin çalıntı araçlarla hırsızlık yaptığı tespit edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, il genelinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şebekeyi takibe aldı. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah saatlerinde 16 ayrı adrese baskın düzenlendi. Ekipler, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan ve çalıntı oldukları tespit edilen 24 motosiklet ile 14 otomobile el koydu. Operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin çalıntı araçlarla hırsızlık yaptığı bildirildi.