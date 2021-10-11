Çaldıkları minibüslerin motor numarasını değiştirip satan çeteye operasyon

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalınan servis minibüslerinin motor ve şase numaralarının değiştirilerek "Change" denilen yöntemle satıldığı bilgisine ulaşıldı. Oto hırsızlık Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışmada polis yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takip yaptı. Bu takipler sırasında şüphelilerin pandemi sırasında işsiz kaldıkları için ara sokaklardaki otoparklara çekilen okul ve personel servislerini, çekiciler yardımıyla çaldıklarını ortaya çıkardı. Çalınan okul servislerinin Bursa'ya götürüldüğü ve burada bulunan atölyelerde motor ve şasi numaralarının ağır hasarlı olan araçlarla değiştirildiği tespit edildi. Bu sayede ağır hasarlı araçları sözde tamir ettirmiş gibi yapan çete elemanlarının daha sonra internet üzerinden 15-20 bin lira ucuza ilan vererek kolaylıkla elden çıkarttıkları ortaya çıktı.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

35 SERVİS MİNİBÜSÜNE POLİS EL KOYDU