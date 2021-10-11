Çaldıkları minibüslerin motor numarasını değiştirip satan çeteye operasyon - Haberler
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Çaldıkları minibüslerin motor numarasını değiştirip satan çeteye operasyon

Demirören Haber Ajansı / Ali Aksoyer - Haberler | Güncel
Çaldıkları minibüslerin motor numarasını değiştirip satan çeteye operasyon

İSTANBUL'dan çaldıkları okul ve personel servislerini Bursa'ya götürerek motor ve şase numaralarını değiştirerek satan 7 kişilik çete polis tarafından yakalandı.

BURSA (DHA) - İSTANBUL'dan çaldıkları okul ve personel servislerini Bursa'ya götürerek motor ve şase numaralarını değiştirerek satan 7 kişilik çete polis tarafından yakalandı. Polis change denilen yöntemle satılan 35 okul servisine el koydu. Satın aldığı iki minibüse motor ve şase numaraları değiştirildiği için el konan Hüsnü Kenan Keskin "Okullar açılınca minibüs alarak çalışmaya başladık. Ancak polis ekipleri bizi arayarak araçlarımızın Change olduğunu söyledi. Çalıntı olduğu için Araçlarımıza el kondu. Mağduruz" dedi. Şebekenin 5 milyon liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalınan servis minibüslerinin motor ve şase numaralarının değiştirilerek "Change" denilen yöntemle satıldığı bilgisine ulaşıldı. Oto hırsızlık Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışmada polis yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takip yaptı. Bu takipler sırasında şüphelilerin pandemi sırasında işsiz kaldıkları için ara sokaklardaki otoparklara çekilen okul ve personel servislerini, çekiciler yardımıyla çaldıklarını ortaya çıkardı. Çalınan okul servislerinin Bursa'ya götürüldüğü ve burada bulunan atölyelerde motor ve şasi numaralarının ağır hasarlı olan araçlarla değiştirildiği tespit edildi. Bu sayede ağır hasarlı araçları sözde tamir ettirmiş gibi yapan çete elemanlarının daha sonra internet üzerinden 15-20 bin lira ucuza ilan vererek kolaylıkla elden çıkarttıkları ortaya çıktı.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri gerekli delillerin toplanmasının ardından Van, Bursa ve İstanbul'da düzenlediği operasyonda 7 kişiyi gözaltı aldı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin daha önceden de benzer suçlardan polise geliş kayıtları olduğu belirlendi. Çetenin liderinin Van'da yakalanan Şefik B.(37) olduğu öğrenildi.

35 SERVİS MİNİBÜSÜNE POLİS EL KOYDU

Polis ekipleri, çete üyelerinin sorgularının ardından çalındıktan sonra motor ve şaşi numaraları değiştirilerek satılan 35 okul servisine de el koydu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde incelenen bu araçların motor ve şaşi numaralarının değiştirildiği öğrenildi. Şebekenin bu yöntemi kullanarak yaklaşık 5 milyon liralık vurgun yaptığı tespit edildi. Minibüsler yedi emin otoparklarında muhafaza altına alındı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.


Çaldıkları minibüslerin motor numarasını değiştirip satan çeteye operasyon

Çaldıkları minibüslerin motor numarasını değiştirip satan çeteye operasyon

Çaldıkları minibüslerin motor numarasını değiştirip satan çeteye operasyon

Çaldıkları minibüslerin motor numarasını değiştirip satan çeteye operasyon

Çaldıkları minibüslerin motor numarasını değiştirip satan çeteye operasyon

Çaldıkları minibüslerin motor numarasını değiştirip satan çeteye operasyon

Çaldıkları minibüslerin motor numarasını değiştirip satan çeteye operasyon

Çaldıkları minibüslerin motor numarasını değiştirip satan çeteye operasyon

Demirören Haber Ajansı / Ali Aksoyer - Son Dakika Haberleri
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