Son dakika haberi: Bursa'da yangının ortasında kalan kaplumbağayı itfaiye ekipleri kurtardı, su ile susuzluğunu giderdiler

İZNİK, BURSA (İHA) - Bursa'da akşam saatlerinde İznik gölüne yakın bir noktada bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangının ortasında kalan kaplumbağayı itfaiye ekiplerdi kurtardı ardından ise su vererek susuzluğunu giderdiler. Fotoğraflar ise her kesimden büyük beğeni topladı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri Gece yarısı yangın paniği! Apartmanın çatısı alev alev yandı, onlarca kişi sokağa çıkıp izledi