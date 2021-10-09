Son dakika haberi: Bursa'da yangının ortasında kalan kaplumbağayı itfaiye ekipleri kurtardı, su ile susuzluğunu giderdiler - Haberler
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Son dakika haberi: Bursa'da yangının ortasında kalan kaplumbağayı itfaiye ekipleri kurtardı, su ile susuzluğunu giderdiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Bursa'da yangının ortasında kalan kaplumbağayı itfaiye ekipleri kurtardı, su ile susuzluğunu giderdiler

Son dakika 3. sayfa haberine göre Bursa'da akşam saatlerinde İznik gölüne yakın bir noktada bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı.

İZNİK, BURSA (İHA) - Bursa'da akşam saatlerinde İznik gölüne yakın bir noktada bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangının ortasında kalan kaplumbağayı itfaiye ekiplerdi kurtardı ardından ise su vererek susuzluğunu giderdiler. Fotoğraflar ise her kesimden büyük beğeni topladı. - BURSA

Son dakika haberi: Bursa'da yangının ortasında kalan kaplumbağayı itfaiye ekipleri kurtardı, su ile susuzluğunu giderdiler

Son dakika haberi: Bursa'da yangının ortasında kalan kaplumbağayı itfaiye ekipleri kurtardı, su ile susuzluğunu giderdiler

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi: Bursa'da yangının ortasında kalan kaplumbağayı itfaiye ekipleri kurtardı, su ile susuzluğunu giderdiler - Haberler
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