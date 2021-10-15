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Son dakika haberi... Bursa'da tekstil fabrikasındaki büyük yangın drone ile havadan böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Bursa'da tekstil fabrikasındaki büyük yangın drone ile havadan böyle görüntülendi

Son dakika haberlerine göre Bursa'nın Kestel ilçesinde, elyaf ürünlerin olduğu tekstil fabrikasında çıkan yangın devam ediyor.

KESTEL, BURSA (İHA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde, elyaf ürünlerin olduğu tekstil fabrikasında çıkan yangın devam ediyor. Alev alev yanan fabrika havadan drone ile görüntülendi.

Kestel ilçesinde tekstil fabrikasında saat 12.30 sularında yangın çıktı. Fabrikadaki yanıcı maddeler sebebiyle yangın hızla büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi ile 112 ekibi gönderildi. Alevler ve siyah dumanlar gök yüzünü kaplarken, büyük heyecan yaşandı. Fabrikadan yükselen alev ve dumanlar çevreden de görülüyor. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, işçiler ise içerdeki malları tahliye etmeye çalışıyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, alevler içindeki fabrika drone ile havadan görüntülende. Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Aynı ilçede geçtiğimiz günlerde de bir plastik hammadde üretiminin yapıldığı fabrikada yaşanan patlama ve yangında bir işçi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralanmıştı. - BURSA

Son dakika haberi... Bursa'da tekstil fabrikasındaki büyük yangın drone ile havadan böyle görüntülendi

Son dakika haberi... Bursa'da tekstil fabrikasındaki büyük yangın drone ile havadan böyle görüntülendi

Son dakika haberi... Bursa'da tekstil fabrikasındaki büyük yangın drone ile havadan böyle görüntülendi

Son dakika haberi... Bursa'da tekstil fabrikasındaki büyük yangın drone ile havadan böyle görüntülendi

Son dakika haberi... Bursa'da tekstil fabrikasındaki büyük yangın drone ile havadan böyle görüntülendi

Son dakika haberi... Bursa'da tekstil fabrikasındaki büyük yangın drone ile havadan böyle görüntülendi

Son dakika haberi... Bursa'da tekstil fabrikasındaki büyük yangın drone ile havadan böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son Dakika | Bursa'da tekstil fabrikasında büyük yangın

Son Dakika | Bursa'da tekstil fabrikasında büyük yangın

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