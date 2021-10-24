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Son dakika haberi | Bursa'da tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

AA / Cem Şan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Bursa'da tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi... Bursa'da tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'da tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi Yokuş Sokak'taki dokuma ve perde üretimi yapılan iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevlere müdahale etti.

Polis ekipleri de bölgede çevre güvenliğini sağladı.

Ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Son dakika haberi | Bursa'da tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi | Bursa'da tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

AA / Cem Şan - Son Dakika Haberleri
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