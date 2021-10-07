İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'da 'Saman altı operasyonu' 5 gözaltı

BURSA - Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan, ' Saman Altı ' operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Eskikaracakaya Mahallesinde uyuşturucu madde ticareti gerçekleştiren şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonda, İ.T., R.T., M.A., T.A ve T.A isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise samanların altına gizlenen, 6 adet farklı ebatlarda plastik bidon İçerisinde toplamda 900 gram esrar, 10 gram peçeteye sarılı kubar esrar, 3 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 2 a det hassas terazi, 7 adet uyuşturucu kullanım pipeti, 1 adet Blow Magnum marka tabanca, 1 adet parçalara ayrılmış tabanca, 2 adet tabancalara ait şarjör, 17 adet 9 mm tabanca fişeği, 4 adet ruhsatsız 12 calibre av tüfeği, 59 adet 12 calibre tüfek kartuşu ele geçirildi.

ele geçirilmiştir.

Şüpheliler ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.