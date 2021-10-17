Metruk binada çıkan yangının söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Metruk binada çıkan yangının söndürüldü

AA / Mustafa Bikeç - Haberler | Güncel

Bursa'da iki katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'da iki katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Osmangazi ilçesi Hamzabey Mahallesi'ndeki metruk bir binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın nedeniyle bina kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Metruk binada çıkan yangının söndürüldü

Metruk binada çıkan yangının söndürüldü

Metruk binada çıkan yangının söndürüldü

Metruk binada çıkan yangının söndürüldü

Metruk binada çıkan yangının söndürüldü

Metruk binada çıkan yangının söndürüldü

Metruk binada çıkan yangının söndürüldü
AA / Mustafa Bikeç - Son Dakika Haberleri
MALTEPE'DE REFÜJE ÇARPAN ARAÇ, TAKLALAR ATARAK KARŞI ŞERİDE GEÇTİ: 4 YARALI

MALTEPE'DE REFÜJE ÇARPAN ARAÇ, TAKLALAR ATARAK KARŞI ŞERİDE GEÇTİ: 4 YARALI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Angela Merkel Meral Akşener Devlet Bahçeli Temel Karamollaoğlu
Magazin Tarkan İdo Tatlıses Nihal Yalçın Bülent Ersoy
Spor Muslera Sergio Perez Stefan Kuntz Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Metruk binada çıkan yangının söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 06:21:56. #1.17#