Metruk binada çıkan yangının söndürüldü

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'da iki katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Osmangazi ilçesi Hamzabey Mahallesi'ndeki metruk bir binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın nedeniyle bina kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.