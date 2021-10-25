Kaza yapan sürücü devrilen otomobilinin yanında gözyaşı döktü

ORHANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hasar gören aracının yanında ağladı.

Satılmış G. (40) idaresindeki 10 ES 549 plakalı otomobil, Gemiç kavşağı yakınlarında yol kenarına devrildi.

Çiftlik evinin kapısına çarparak ters dönen otomobilde bulunan sürücü ile 4 arkadaşı hafif yaralandı.

Arkadaşlarıyla otomobilden çıkan Satılmış G, hasar gören aracının yanında gözyaşı döktü.

Sürücü Satılmış G, gazetecilere yaptığı açıklamada, seyir halindeyken önündeki tıra çarpmamak için manevra yaptığını, otomobilinin devrildiğini söyledi.