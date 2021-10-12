Son dakika haberleri: BURSA'DA FABRİKADA PATLAMA: 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Son dakika haberleri... BURSA'DA FABRİKADA PATLAMA: 1 ÖLÜ, 3 YARALIBURSA'nın Kestel ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada, 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.
BURSA'DA FABRİKADA PATLAMA: 1 ÖLÜ, 3 YARALI
BURSA'nın Kestel ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada, 1 İşçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.
Kestel Barakfaki mevkiinde tekstil ve deri yardımcı kimyasalları üretimi yapılan fabrikada, öğle saatlerinde bir patlama meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen patlama sonrası yangın çıktı. Olayda ilk belirlemelere göre 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi de yaralandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürürken, patlamanın sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı.
Görüntü dökümü
-Olay yerinden genel ve detaylar
Derya EVREN/ KESTEL(Bursa) -
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri