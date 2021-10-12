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Son dakika haberleri: BURSA'DA FABRİKADA PATLAMA: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

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Son dakika haberleri: BURSA'DA FABRİKADA PATLAMA: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Son dakika haberleri... BURSA'DA FABRİKADA PATLAMA: 1 ÖLÜ, 3 YARALIBURSA'nın Kestel ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada, 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.

BURSA'DA FABRİKADA PATLAMA: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

BURSA'nın Kestel ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada, 1 İşçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.

Kestel Barakfaki mevkiinde tekstil ve deri yardımcı kimyasalları üretimi yapılan fabrikada, öğle saatlerinde bir patlama meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen patlama sonrası yangın çıktı. Olayda ilk belirlemelere göre 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi de yaralandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürürken, patlamanın sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı.

Görüntü dökümü

-Olay yerinden genel ve detaylar

Derya EVREN/ KESTEL(Bursa) -


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Haber: Son dakika haberleri: BURSA'DA FABRİKADA PATLAMA: 1 ÖLÜ, 3 YARALI - Haberler
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