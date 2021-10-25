Son dakika haberi | Bursa'da boya imalathanesinde yangın... Patlamaların yaşandığı anlar kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Bursa'da boya imalathanesinde yangın... Patlamaların yaşandığı anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Bursa'da boya imalathanesinde yangın.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'da boya imalathanesinde yangın... Patlamaların yaşandığı anlar kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren boya imalathanesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamaların yaşandığı işyerinin çatısında kocaman bir delik açıldı.

Yangın saat 14.00 sıralarında kırsal Alibeyköy Mahallesinde faaliyet gösteren boya imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangını gören çalışanlar dışarıya çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın o sırada boya deposuna da sıçradı. Patlamaların yaşandığı yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenli araçlarla yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bir saatte söndürüldü. İşyerinde büyük hasar oluşurken, işyerinin çatısında kocaman bir delik açıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Son dakika haberi | Bursa'da boya imalathanesinde yangın... Patlamaların yaşandığı anlar kamerada

Son dakika haberi | Bursa'da boya imalathanesinde yangın... Patlamaların yaşandığı anlar kamerada

Son dakika haberi | Bursa'da boya imalathanesinde yangın... Patlamaların yaşandığı anlar kamerada

Son dakika haberi | Bursa'da boya imalathanesinde yangın... Patlamaların yaşandığı anlar kamerada

Son dakika haberi | Bursa'da boya imalathanesinde yangın... Patlamaların yaşandığı anlar kamerada

Son dakika haberi | Bursa'da boya imalathanesinde yangın... Patlamaların yaşandığı anlar kamerada

Son dakika haberi | Bursa'da boya imalathanesinde yangın... Patlamaların yaşandığı anlar kamerada

Son dakika haberi | Bursa'da boya imalathanesinde yangın... Patlamaların yaşandığı anlar kamerada

Son dakika haberi | Bursa'da boya imalathanesinde yangın... Patlamaların yaşandığı anlar kamerada

Son dakika haberi | Bursa'da boya imalathanesinde yangın... Patlamaların yaşandığı anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Son Dakika Haberleri
Çöp toplarken süpürgeye takıldı! İçinde 650 bin TL olan çantayı sahibine ulaştıran temizlik görevlisinin hediyesi üzdü

Çöp toplarken süpürgeye takıldı! İçinde 650 bin TL olan çantayı sahibine ulaştıran temizlik görevlisinin hediyesi üzdü

 Son dakika haber: Bıçaklı kavgada 3 nakliyeci yaralandı, hastane önünde kavga devam etti

Son dakika haber: Bıçaklı kavgada 3 nakliyeci yaralandı, hastane önünde kavga devam etti

 Yanan evde çocuğunun olduğunu düşünen baba, alevlerin arasına dalıp can verdi

Yanan evde çocuğunun olduğunu düşünen baba, alevlerin arasına dalıp can verdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title