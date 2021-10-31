Son dakika haberi: Bursa'da 7 aracın karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü: 1'i ağır 10 yaralı

BURSA (İHA) - Bursa'da, gece saatlerin 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Araçtan fırlayan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esentepe Köprülü Kavşağı girişinde, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı 7 araç zincirleme kaza yaptı. Zincirleme kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada sıkışan ve araçtan fıralyarak yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçta sıkışan yaralılar araçtan kurtarıldı. 7 aracın karıştığı zincirleme kazada, 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olası ikinci bir kazayı önlemek için köprülü kavşağın girişini güvenlik önlemi alarak trafiğe kapattı. Kaza yeri savaş alanına dönerken, araçtaki yolcu ve sürücüler yola savruldu. Yerde yatan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından bölgedeki çevre hastanelere sevk edildi. Kazada, bir araç metal yığınına dönerken, 3 araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA