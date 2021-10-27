Son dakika haberleri! BUCA BELEDİYESİ İHALELERİNDE YOLSUZLUK YAPTIKLARI İDDİASIYLA 11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA -1 - Haberler
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Son dakika haberleri! BUCA BELEDİYESİ İHALELERİNDE YOLSUZLUK YAPTIKLARI İDDİASIYLA 11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA -1

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: İZMİR'de Buca Belediyesi ihalelerinde yolsuzluk olaylarına karıştıkları öne sürülen, aralarında belediye personelinin de bulunduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İZMİR'de Buca Belediyesi ihalelerinde yolsuzluk olaylarına karıştıkları öne sürülen, aralarında belediye personelinin de bulunduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 11'i gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Buca Belediyesi ihalelerinde yolsuzluk olaylarına karıştıkları tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunmayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Son dakika haberleri! BUCA BELEDİYESİ İHALELERİNDE YOLSUZLUK YAPTIKLARI İDDİASIYLA 11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA -1

Son dakika haberleri! BUCA BELEDİYESİ İHALELERİNDE YOLSUZLUK YAPTIKLARI İDDİASIYLA 11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA -1

Son dakika haberleri! BUCA BELEDİYESİ İHALELERİNDE YOLSUZLUK YAPTIKLARI İDDİASIYLA 11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA -1

Son dakika haberleri! BUCA BELEDİYESİ İHALELERİNDE YOLSUZLUK YAPTIKLARI İDDİASIYLA 11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA -1
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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