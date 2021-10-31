Son dakika haberi | Bodrum'da 20 kedi ölü bulundu; tarım ilacıyla zehirlenme şüphesiyle inceleme (2)
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberine göre SORUŞTURMA BAŞLATILDIMuğla'nın Bodrum ilçesinde, 2 farklı mahallede, tarım ilacıyla zehirlendikleri iddia edilen 20 kedinin ölü bulunmasıyla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
BODRUM, MUĞLA (DHA) - SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 2 farklı mahallede, tarım ilacıyla zehirlendikleri iddia edilen 20 kedinin ölü bulunmasıyla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri
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