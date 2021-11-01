Son dakika haberi: Bitlis'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü - Haberler
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Son dakika haberi: Bitlis'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü

AA / Şener Toktaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Bitlis'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü

Son dakika gelişmesine göre Bitlis'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

BİTLİS (AA) - Bitlis'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Metin Türk idaresindeki 70 FE 200 plakalı otomobil, Bitlis-Tatvan kara yolunda, Nusret Çelik'in kullandığı 41 UN 151 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Kazada, kamyonet sürücüsü Çelik ile otomobildeki Fatma Türk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis, AFAD, jandarma ve trafik polisi ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.

Araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Son dakika haberi: Bitlis'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü

Son dakika haberi: Bitlis'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü

Son dakika haberi: Bitlis'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü

Son dakika haberi: Bitlis'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü

AA / Şener Toktaş - Son Dakika Haberleri
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